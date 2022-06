Pregliasco | “Covid più buono? Narrazione che ostacola mascherine”

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Con i numeri diancora in crescita, la mascherina andrebbe rimessa prevedendo misure che ne garantiscano un utilizzo diffuso nelle situazioni a rischio? “Potrebbe servire”, risponde all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, “ma ritengo difficile l’attuazione di una disposizione in questo momento, con il caldo e con questo sentimento diffuso, questache porta a minimizzare l’effetto della malattia” causata da Sars-CoV-2 ‘versione’ Omicron 5. “E’ vero che l’infezione si è rabbonita – riflette il docente dell’università Statale di Milano – un po’ di suo”, con la circolazione di varianti e sottovarianti meno cattive, “ma anche grazie all’immunità conferita dai vaccini che in parte continuano a proteggere dalle problematiche più gravi, grazie all’immunità naturale” conquistata dai guariti, o ...

