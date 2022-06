Philip K. Dick: la sua vita verrà raccontata nel film Only Apparently Real (Di giovedì 30 giugno 2022) La vita dello scrittore Philip K. Dick verrà raccontata nel film biografico intitolato Only Apparently Real, le cui riprese inizieranno in autunno. La vita di Philip K. Dick diventerà un film biografico intitolato Only Apparently Real, ispirato alla biografia scritta nel 1999 da Paul Williams. L'autore era un amico del famoso scrittore che ha creato opere sci-fi poi adattate in un film cult come Blade Runner, Total Recall e The Man in the High Castle. Il lungometraggio tratto da Only Apparently Real sarà prodotto da Jon Shestack (Air Force One) e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022) Ladello scrittoreK.nelbiografico intitolato, le cui riprese inizieranno in autunno. LadiK.diventerà unbiografico intitolato, ispirato alla biografia scritta nel 1999 da Paul Williams. L'autore era un amico del famoso scrittore che ha creato opere sci-fi poi adattate in uncult come Blade Runner, Total Recall e The Man in the High Castle. Il lungometraggio tratto dasarà prodotto da Jon Shestack (Air Force One) e ...

