Parigi dice no all’estradizione di nove italiani accusati di terroristi (Di giovedì 30 giugno 2022) La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi dice no alla richiesta d’estrazione italiana per nove ex militanti comunisti armati e Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua. I dieci erano L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 giugno 2022) La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello dino alla richiesta d’estrazione italiana perex militanti comunisti armati e Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua. I dieci erano L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

pietromancini52 : RT @pietromancini52: Estradizione ex brigatisti, Parigi dice no: Mattarella alzi flebile voce con Macron! - Pietro Mancini su : https://t.c… - pietromancini52 : Estradizione ex brigatisti, Parigi dice no: Mattarella alzi flebile voce con Macron! - Pietro Mancini su :… - Damianodanny1 : FRANCIA X DECENNI GARANTITO IMPUNITÀ PERSONE CHE SI SONO MACCHIATE DI SANGUE DELUSIONE MARIO CALABRESI X NO DI… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Estradizione ex brigatisti, Parigi dice no: Mattarella alzi la voce con Macron - Affaritaliani : Estradizione ex brigatisti, Parigi dice no: Mattarella alzi la voce con Macron -