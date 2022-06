Omicron | Bassetti | «A metà luglio una bella fetta d’Italia rischia di ritrovarsi in lockdown»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 giugno 2022) «Non sarà unproclamato. Ma a, quando la fiammata estiva didovrebbe aver raggiunto il suo acme, unadi essere di nuovo in». È quanto scrive su Facebook Matteo, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. Il motivo? «Perché in isolamento domiciliare si potrebbero ritrovare due o tre milioni di italiani, se non di più. Che sommati a quelli in ferieno di mandare in tilt servizi essenziali, come quelli finalizzati alla sicurezza, i trasporti, la protezione civile già sotto stress , la stessa sanità, dove in media trae agostodel personale se ne va in ...