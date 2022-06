Olimpia Milano: ecco i 5 colpi di mercato per rinforzare la squadra (Di giovedì 30 giugno 2022) squadra che vince non si cambia ma si ritocca e si migliora. L'Olimpia Milano a due settimane dalla vittoria dello scudetto numero 29, in una stagione che ha portato in bacheca anche la Coppa Italia, ha già quasi ridisegnato la squadra. Le varie operazioni di fatto già concluse verranno ufficializzate tra luglio e agosto, ma ormai sono affari fatti. In regia scontato l'addio del 33enne regista statunitense Malcolm Delaney, dopo una stagione sotto tono, mentre è ancora da valutare la posizione di Jerian Grant, rilanciatosi nella finale con Bologna dopo una stagione da oggetto misterioso. I due colpi in entrata in regia saranno il 29enne canadese Kevin Pangos, reduce da buone stagioni a Belgrado, già esperto di Eurolega e basket europeo, e il play guardia canadese di passaporto greco ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022)che vince non si cambia ma si ritocca e si migliora. L'a due settimane dalla vittoria dello scudetto numero 29, in una stagione che ha portato in bacheca anche la Coppa Italia, ha già quasi ridisegnato la. Le varie operazioni di fatto già concluse verranno ufficializzate tra luglio e agosto, ma ormai sono affari fatti. In regia scontato l'addio del 33enne regista statunitense Malcolm Delaney, dopo una stagione sotto tono, mentre è ancora da valutare la posizione di Jerian Grant, rilanciatosi nella finale con Bologna dopo una stagione da oggetto misterioso. I duein entrata in regia saranno il 29enne canadese Kevin Pangos, reduce da buone stagioni a Belgrado, già esperto di Eurolega e basket europeo, e il play guardia canadese di passaporto greco ...

