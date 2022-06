Nina Zilli: “Munsta” è un singolo di grande impatto (Di giovedì 30 giugno 2022) MILANO – Scritto, arrangiato e prodotto da Nina Zilli insieme a Danti, “Munsta” è un singolo di grande impatto che ben rispecchia l’evoluzione in corsa di Nina. Un motivo decisamente spumeggiante introdotto dal suono di una chitarra elettrica e di una batteria lascia spazio immediatamente all’immaginario della cantautrice dando vita ad una canzone che si apre nel ritornello e che accompagna l’ascoltatore nel nuovo mondo colorato dell’artista, un “universo” di creatività innato contraddistinto da molteplici sfumature, mille bolle blu, e da incantevoli farfalle, che pienamente incarnano il concetto di trasformazione e di “metamorfosi” nella sua accezione più pura e comprensibile. Il brano contraddistinto da una melodia folgorante e da un ritmo elettrizzante costantemente ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 giugno 2022) MILANO – Scritto, arrangiato e prodotto dainsieme a Danti, “” è undiche ben rispecchia l’evoluzione in corsa di. Un motivo decisamente spumeggiante introdotto dal suono di una chitarra elettrica e di una batteria lascia spazio immediatamente all’immaginario della cantautrice dando vita ad una canzone che si apre nel ritornello e che accompagna l’ascoltatore nel nuovo mondo colorato dell’artista, un “universo” di creatività innato contraddistinto da molteplici sfumature, mille bolle blu, e da incantevoli farfalle, che pienamente incarnano il concetto di trasformazione e di “metamorfosi” nella sua accezione più pura e comprensibile. Il brano contraddistinto da una melodia folgorante e da un ritmo elettrizzante costantemente ...

