Mosca: via dall'Isola dei serpenti per non ostacolare gli sforzi Onu sull'export del grano (Di giovedì 30 giugno 2022) "Con la liberazione dell'Isola dei serpenti, la regione di Odessa è stata completamente ripulita dagli occupanti russi", così le autorità locali salutano su Telegram la "reconquista" dell'Isola dei ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 giugno 2022) "Con la liberazione dell'dei, la regione di Odessa è stata completamente ripulita dagli occupanti russi", così le autorità locali salutano su Telegram la "reconquista" dell'dei ...

Pubblicità

petergomezblog : Biden al vertice Nato: “Gli Usa aumenteranno le difese in Europa, forze aeree aggiuntive in Italia e Germania”. Mos… - petergomezblog : Ucraina, i russi si ritirano dall’Isola dei Serpenti. E il Parlamento di Mosca vota una legge contro i media strani… - petergomezblog : Mosca: “La risposta al blocco su Kaliningrad non sarà diplomatica”. In fiamme una raffineria russa. Agenzia per l’e… - arual812 : RT @TgLa7: Prosegue incessante l'offensiva di Mosca nel #Donbass. Pesanti bombardamenti su #Lysychansk dove l'attuale governatore denuncia… - AMarco1987 : Bloccati i rifornimenti ai minatori russi in Norvegia, tensioni Mosca-Oslo nell’Artico -