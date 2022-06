Mertens, Gazzetta: “Giuntoli sa che l’avventura con il belga è terminata” (Di giovedì 30 giugno 2022) Mertens è stato oggetto di discussione della Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto della situazione sul futuro del belga. Le parti, secondo la rosea, sono davvero lontane. Di seguito tutti i dettagli. “Ha sentito tante campane (l’Anversa e pure un paio di club tra Brasile e Messico) senza però ancora definire quello che sarà il suo futuro: non vuole uscire dal grande giro avendo davanti la prospettiva del Mondiale. Giuntoli sa che, al netto di un sorprendente riavvicinamento con De Laurentiis, la vicenda partenopea del belga si è chiusa e che dunque serve un calciatore al suo posto che sia in grado di infiammare il Maradona. Deulofeu ha il profilo giusto e un costo che può essere ammortizzato attraverso un paio di cessioni (Politano al Valencia e magari Ounas che ha il contratto in scadenza nel ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 giugno 2022)è stato oggetto di discussione delladello Sport, che ha fatto il punto della situazione sul futuro del. Le parti, secondo la rosea, sono davvero lontane. Di seguito tutti i dettagli. “Ha sentito tante campane (l’Anversa e pure un paio di club tra Brasile e Messico) senza però ancora definire quello che sarà il suo futuro: non vuole uscire dal grande giro avendo davanti la prospettiva del Mondiale.sa che, al netto di un sorprendente riavvicinamento con De Laurentiis, la vicenda partenopea delsi è chiusa e che dunque serve un calciatore al suo posto che sia in grado di infiammare il Maradona. Deulofeu ha il profilo giusto e un costo che può essere ammortizzato attraverso un paio di cessioni (Politano al Valencia e magari Ounas che ha il contratto in scadenza nel ...

