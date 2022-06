Pubblicità

cmdotcom : #Massara: 'Lo #scudetto è arrivato in modo collettivo. #Donnarumma? #Maignan farà la storia del #Milan' - PianetaMilan : #Massara : “ #Scudetto arrivato in modo collettivo: ognuno ha dato qualcosa” #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Massara: 'Lo scudetto è arrivato in modo collettivo. Donnarumma? Maignan farà la storia del Milan': Frederic Massar… - maldiniforever3 : RT @sportmediaset: Massara: 'Scudetto collettivo, Pioli ha fatto un lavoro straordinario' #massara #milan - sportmediaset : Massara: 'Scudetto collettivo, Pioli ha fatto un lavoro straordinario' #massara #milan -

TUTTO mercato WEB

...di Paolo Maldini e Fredericnon si sa nulla. E i tifosi rossoneri sui social si stanno spazientendo così come i rispettivi d.t. e il d.s. del Milan, i veri e propri artefici dello...... non ci fa così con Maldini e. E non si doveva fare così, anche per un'elementare questione di rispetto nei confronti di due fra i principali artefici della costruzione della squadraIl direttore sportivo del Milan Frederic Massara ha parlato nel corso dell'evento che apre il calciomercato in corso a Rimini ...In attesa dell'ufficialità del rinnovo del suo contratto, Frederic Massara, a Rimini in occasione dell'apertura del calciomercato, ha ripercorso i passi dell'ultima, trionfale, stagione del Milan: "L’ ...