Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: decisione inattesa sul matrimonio (Di giovedì 30 giugno 2022) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, arriva la decisione inattesa sul matrimonio. L'annuncio praticamente ufficiale è stato dato dall'ex concorrente del GF Vip 6, che ha concesso una lunga intervista al magazine di «Chi». Nel corso della chiacchierata l'ex Miss Italia ha parlato anche delle dinamiche interne al reality show. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l'articolo —> Chiara Ferragni e Maria De Filippi insieme, ora è ufficiale: notizia bomba Convoleranno presto a nozze? Si sposeranno? Manila Nazzaro rompe il silenzio sull'ipotesi di un matrimonio con Lorenzo Amoruso: «Non ci giriamo intorno. Non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo ...

