**M5S. Cancelleri, 'in tre giorni discussione paradossale e assurda, ecco perché mio ritiro'** (Di giovedì 30 giugno 2022) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - "Dopo circa 3 giorni nei quali la discussione a Roma è diventata a tratti paradossale e assurda ho deciso di ritirare la mia candidatura alle Primarie". A dirlo è il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri nel corso di una conferenza stampa a Palermo. "perché non si è parlato di quella che poteva essere una rivisitazione del M5S di una sua regola fondativa, di una idea per cambiare il percorso - dice - in realtà la discussione è finita solo su di me". "E' una vicenda molto seria, e vedere esponenti di punta del M5S venire messi in difficoltà davanti alle telecamere perché l'unica domanda era se Cancelleri si potesse candidare alla Presidenza mi è sembrato assurdo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - "Dopo circa 3nei quali laa Roma è diventata a trattiho deciso di ritirare la mia candidatura alle Primarie". A dirlo è il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlonel corso di una conferenza stampa a Palermo. "non si è parlato di quella che poteva essere una rivisitazione del M5S di una sua regola fondativa, di una idea per cambiare il percorso - dice - in realtà laè finita solo su di me". "E' una vicenda molto seria, e vedere esponenti di punta del M5S venire messi in difficoltà davanti alle telecamerel'unica domanda era sesi potesse candidare alla Presidenza mi è sembrato assurdo e ...

