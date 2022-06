LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia in tre finali per l’oro tra arco e judo. Argento nello skeet, trionfa Guazzini. Nespoli/Boari nella gara mista dell’arco (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 PALLAMANO – Si chiude la prima frazione di Italia-Serbia. Gli azzurri vanno all’intervallo in vantaggio per 16-15. 15:50 PUGILATO – Vola meritatamente in finale Giordana Sorrentino! La ventiduenne domina l’incontro con la spagnola Fuertes Fernandez, vincendo ai punti con verdetto unanime. In finale sfiderà la francese Moulai. Tra circa un’ora toccherà a Rebecca Nicoli (60 kg). 15:46 PUGILATO – Primi due round letteralmente dominati da Giordana Sorrentino, che nella terza ed ultima ripresa potrà controllare le offensive della sua avversaria. 15:44 PALLAMANO – Passa il vantaggio l’Italia, con gli azzurri che allungano sul 12-9 contro la Serbia a cinque minuti dal termine del primo tempo. 15:39 TIRO CON L’arco – Tra poco più di 5 minuti ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:55 PALLAMANO – Si chiude la prima frazione di-Serbia. Gli azzurri vanno all’intervallo in vantaggio per 16-15. 15:50 PUGILATO – Vola meritatamente in finale Giordana Sorrentino! La ventiduenne domina l’incontro con la spagnola Fuertes Fernandez, vincendo ai punti con verdetto unanime. In finale sfiderà la francese Moulai. Tra circa un’ora toccherà a Rebecca Nicoli (60 kg). 15:46 PUGILATO – Primi due round letteralmente dominati da Giordana Sorrentino, cheterza ed ultima ripresa potrà controllare le offensive della sua avversaria. 15:44 PALLAMANO – Passa il vantaggio l’, con gli azzurri che allungano sul 12-9 contro la Serbia a cinque minuti dal termine del primo tempo. 15:39 TIRO CON L’– Tra poco più di 5 minuti ...

