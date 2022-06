Libretti Poste | oggi ultimo giorno | cosa succede

(Di giovedì 30 giugno 2022) Per tutti i clienti diitaliane che hanno attivato iè l’per scegliere una offerta speciale che permette di aumentare in maniera sostanziale il rendimento Aprire un libretto postale significa ovviamente pensare al futuro. I, come altre forme di risparmio e accantonamento di denaro, garantiscono una percentuale di rendita L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

marm0cchi0 : @plums_the @tenniscrochet @SplendorSolis00 @boni_castellane Gente che ricopre certi ruoli e risulta nullatenente do… - Chef_Artista : RT @S_Giacomoni: #Risparmio è raccolto da oltre 150 anni, attraverso 2 soli strumenti: i Libretti e Buoni Fruttiferi, collocati, grazie all… - Chef_Artista : RT @S_Giacomoni: Oggi, attraverso questi due prodotti (Libretti e Buoni) le poste raccolgono un totale di 319 miliardi (più del Recovery Pl… - Chef_Artista : RT @S_Giacomoni: La Commissione nella relazione finale sull’ultima indagine conoscitiva, approvata la scorsa settimana, ha invitato Cassa D… - S_Giacomoni : La Commissione nella relazione finale sull’ultima indagine conoscitiva, approvata la scorsa settimana, ha invitato… -

'Ti chiudiamo il libretto entro il 30 giugno'. Occhio a questo messaggio che sembra provenire daItaliane, in quanto il rischio è altissimo. Brutte notizie per molti titolari dipostali che rischiano di cadere nella trappola del malcapitato di turno. Entriamo quindi nei dettagli ...... data stabilita daItaliane per estinguere tutti i rapporti rimasti inutilizzati negli ultimi 10 anni : polizze, assegni,di risparmio e conti non movimentati con un saldo superiore a ...RIETI – Poste Italiane comunica che in provincia di Rieti anche durante il periodo estivo le pensioni saranno accreditate regolarmente dal primo giorno del mese per i titolari di un Libretto ...Per gli utenti che hanno scelto l’accredito resta possibile il ritiro da uno degli Atm Postamat del territorio ...