Letta alla direzione Pd: “Sosterremo fino alla fine questo governo non un altro. Se ci sono traumi non saremo della partita” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Abbiamo fatto bene a far parte di questo governo. Il governo che entra in questo ultimo anno chiediamo che carichi l’attenzione sull’agenda sociale, sulla svolta sociale. questo governo che deve durare fino alla fine della legislatura deve rimanere così“. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nel suo intervento alla direzione nazionale del partito. “Sosterremo fino alla fine questo governo non un altro. Se ci sono traumi non saremmo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) “Abbiamo fatto bene a far parte di. Ilche entra inultimo anno chiediamo che carichi l’attenzione sull’agenda sociale, sulla svolta sociale.che deve durarelegislatura deve rimanere così“. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, nel suo interventonazionale del partito. “non un. Se cinon saremmo ...

