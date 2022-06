Lamenti dalle fogne: bambino scomparso da una settimana trovato nudo in un tombino (Di giovedì 30 giugno 2022) Avevano perso ogni speranza, gli sembrava impossibile ritrovarlo vivo e poterlo riabbracciare. Invece, è successo e la storia per fortuna ha avuto un lieto fine. Siamo in Germania: è qui che il 17 giugno scorso, da Oldenburg, un bimbo disabile di 8 anni era scomparso, mentre si trovava nel giardino di casa. Ma ieri, dopo giorni interminabili di ricerche, è stato ritrovato nudo, disidratato e in ipotermia in un luogo ‘improbabile’. Il piccolo, infatti, era in un tombino, poco distante dall’abitazione. Bimbo ritrovato in un tombino in Germania Prezioso è stato il contributo di un passante, che ha raccontato alla Polizia di aver sentito dei Lamenti provenire dal tombino. E in effetti lì sotto, non tanto lontano dall’abitazione, si trovava il piccolo. Al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022) Avevano perso ogni speranza, gli sembrava impossibile ritrovarlo vivo e poterlo riabbracciare. Invece, è successo e la storia per fortuna ha avuto un lieto fine. Siamo in Germania: è qui che il 17 giugno scorso, da Oldenburg, un bimbo disabile di 8 anni era, mentre si trovava nel giardino di casa. Ma ieri, dopo giorni interminabili di ricerche, è stato ri, disidratato e in ipotermia in un luogo ‘improbabile’. Il piccolo, infatti, era in un, poco distante dall’abitazione. Bimbo riin unin Germania Prezioso è stato il contributo di un passante, che ha raccontato alla Polizia di aver sentito deiprovenire dal. E in effetti lì sotto, non tanto lontano dall’abitazione, si trovava il piccolo. Al ...

