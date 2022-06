Juventus, Arrivabene su Ronaldo: «Dispiace, non è stato sfruttato fino in fondo a causa del Covid» (Di giovedì 30 giugno 2022) L’a.d. della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato con un po’ di rammarico dell’avventura in bianconero di Cristiano Ronaldo Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato anche con un po’ di rammarico dell’esperienza in bianconero di Cristiano Ronaldo. Ronaldo – «Ronaldo non è stato sfruttato fino in fondo per colpa del Covid. È un grande Dispiacere, perché non abbiamo sfruttato appieno il potenziale, ma c’è un fatto di cui sono fermamente convinto: la Juventus va sopra qualsiasi giocatore. La Juventus è una squadra che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) L’a.d. dellaMaurizioha parlato con un po’ di rammarico dell’avventura in bianconero di CristianoMaurizio, amministratore delegato della, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato anche con un po’ di rammarico dell’esperienza in bianconero di Cristiano– «non èinper colpa del. È un grandere, perché non abbiamoappieno il potenziale, ma c’è un fatto di cui sono fermamente convinto: lava sopra qualsiasi giocatore. Laè una squadra che ...

