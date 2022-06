Juventus | Arrivabene annuncia la cessione di de Ligt | “impossibile trattenere chi vuole andare via” | ufficiale l’addio di Morata

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 giugno 2022) E’ in corso una prima rivoluzione in casa, la dirigenza ha deciso di rinnovare molto la rosa dopo l’ultima deludente stagione. In particolar modo si sono registrati già addii molto pesanti: Chiellini, Dybala, Bernardeschi e. In entrata è fatta per Pogba, in attacco è vicinissimo Angel Di Maria. E’ con la valigia in mano anche Matthijs de, come confermato da Maurizioin un’intervista a ‘TuttoSport’. “Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori o dei colleghi invece che della società. Oggi èun giocatore che se ne. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se unovia gli rispondi: prego, accomodati. È ...