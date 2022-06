Isola, storico ex vincitore del reality fa coming out ed esce allo scoperto col compagno (Foto) (Di giovedì 30 giugno 2022) Abbiamo conosciuto Luca Calvani nello studio di Uomini e Donne nel 2004, in qualità di corteggiatore. Due anni dopo, nel 2006, Luca ha trionfato ne L’Isola dei Famosi e da allora si è lanciato nella carriera cinematografica, ottenendo ruoli in diversi film, tra cui Distretto di Polizia, Le fate ignoranti e To Rome with Love. Oggi si è tornato a parlare di Luca, ma non per una novità in ambito professionale, bensì per il suo coming out: l’ex corteggiatore, infatti, per celebrare la chiusura del pride month, ha deciso di uscire allo scoperto con il compagno Alessandro, con il quale sta ormai da sei anni. I romantici scatti ritraggono Luca e Alessandro di spalle, in un meraviglioso prato di fronte alle montagne toscane. A corredo degli scatti, una altrettanto romantica didascalia: “Il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 giugno 2022) Abbiamo conosciuto Luca Calvani nello studio di Uomini e Donne nel 2004, in qualità di corteggiatore. Due anni dopo, nel 2006, Luca ha trionfato ne L’dei Famosi e dara si è lanciato nella carriera cinematografica, ottenendo ruoli in diversi film, tra cui Distretto di Polizia, Le fate ignoranti e To Rome with Love. Oggi si è tornato a parlare di Luca, ma non per una novità in ambito professionale, bensì per il suoout: l’ex corteggiatore, infatti, per celebrare la chiusura del pride month, ha deciso di uscirecon ilAlessandro, con il quale sta ormai da sei anni. I romantici scatti ritraggono Luca e Alessandro di spalle, in un meraviglioso prato di fronte alle montagne toscane. A corredo degli scatti, una altrettanto romantica didascalia: “Il ...

Pubblicità

IsaeChia : #Isola, storico ex vincitore del reality fa coming out ed esce allo scoperto col compagno (Foto) L’ex naufrago ave… - ilfaroonline : Incendio sull’isola di Santo Stefano: le fiamme minacciano lo storico ex carcere - PeccatiDiPenna : Il palazzo segreto di Dinah Jefferies, @NewtonCompton ??Storico ??4,99€ - 9,90€ ??448 ?? - Mau072001 : Pregando per il flop storico del ratto viscido a settembre e il ritorno da regina di Ilaria alla conduzione del GF… - Giobegood : RT @soniasicco: Andar per #mare? Si, ma in #sicurezza. Ecco le segnalazioni dallo storico #faro della Lanterna, a #Trieste. Progettato da #… -