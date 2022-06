Inter | Tacchinardi | 'Dzeko alla Juve? Fossi nei bianconeri al suo posto sceglierei'

Pubblicità

Commenta per primo Intervenuto a Tmw Radio, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio, ha parlato di Paulo Dybala, calciatore nelle mire dell'. 'Non so cosa sta accadendo. Era forte sul campo almeno fino a tre anni fa. Negli ultimi anni non è più a quel livello. Non ...Commenta per primo Intervistato da Tmw Radio , l'ex centrocampista della Juventus, Alessio, ha espresso la propria opinione in merito a Paulo Dybala. 'Tecnicamente non si discute, negli ultimi 30 metri ha una fantasia che hanno in pochi. Negli ultimi anni quello che non è andato ...Alessio Tacchinardi, ex calciatore e ora allenatore, ha parlato a TMW Radio dell’ipotesi di mercato Dzeko-Juventus: “Fossi nella Juve non mi priverei di Morata, Dzeko però è forte e ha esperienza, può ...La Juventus potrebbe proporre Mandragora al Torino per superare l'Inter nella corsa a Bremer. Sarebbe vicino l'accordo con Cambiaso del Genoa ...