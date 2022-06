Gualtieri sia all'altezza delle grandi sfide per Roma e gestisca bene i fondi (Di giovedì 30 giugno 2022) «Roma rischia di essere un museo bellissimo ma senza entrare nel futuro. Speriamo che il prossimo Giubileo sia un'occasione di rilancio». Il monito del cardinale Zuppi, presidente dei vescovi italiani va preso terribilmente sul serio, perché la Capitale sta per beneficiare di una congiunzione astrale irripetibile grazie ai Giubilei del 2025 e del 2032 con in mezzo l'altro grande evento all'orizzonte: l'Expo del 2030. È una sorta di terno al lotto che non farà piovere stelle cadenti, ma un'autentica montagna di denaro da gestire (solo per il primo Giubileo un miliardo e mezzo di euro in tre anni). Siamo di fronte a un'opportunità storica, ma anche a una sfida talmente cruciale da chiedersi se la giunta Gualtieri, partorita con in mano il manuale Cencelli del Pd Romano ne sia davvero all'altezza. Dopo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) «rischia di essere un museo bellissimo ma senza entrare nel futuro. Speriamo che il prossimo Giubileo sia un'occasione di rilancio». Il monito del cardinale Zuppi, presidente dei vescovi italiani va preso terribilmente sul serio, perché la Capitale sta perficiare di una congiunzione astrale irripetibile grazie ai Giubilei del 2025 e del 2032 con in mezzo l'altro grande evento all'orizzonte: l'Expo del 2030. È una sorta di terno al lotto che non farà piovere stelle cadenti, ma un'autentica montagna di denaro da gestire (solo per il primo Giubileo un miliardo e mezzo di euro in tre anni). Siamo di fronte a un'opportunità storica, ma anche a una sfida talmente cruciale da chiedersi se la giunta, partorita con in mano il manuale Cencelli del Pdno ne sia davvero all'. Dopo ...

