Francesca Pascale e Paola Turci, non è più top secret: la notizia (bomba) è uscita (Di giovedì 30 giugno 2022) Francesca Pascale Paola Turci stanno insieme da tempo. Non sono mancate voci di crisi in questi anni ed entrambe seppur non abbiano mai nascosto la loro storia d'amore non l'hanno nemmeno mai sbandierata ai quattro venti, per esempio sui social. Ma ora il sito Leggo dà una notizia in anteprima. Era agosto 2022 quando l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantautrice venivano paparazzate insieme per la prima volta mentre si baciavano a bordo di uno yacht durante una vacanza in Cilento. Da quel momento in poi siti e settimanali hanno parlato spesso di loro e qualche mese dopo è arrivato il rumor di una possibile rottura.

Corriere : Paola Turci e Francesca Pascale: matrimonio in Toscana per la cantante e l’ex di Berlusconi - GioFaggionato : RT @Corriere: Paola Turci e Francesca Pascale si sposano sabato, in Toscana - justcallme_sug : Il glow up di Francesca Pascale - cribart : RT @Corriere: Paola Turci e Francesca Pascale si sposano sabato, in Toscana - PAnnicchino : Leggo che Paola Turci e Francesca Pascale si sposano. Finalmente parleremo di politica e non di Conte. Auguri! -