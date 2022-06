Federica Panicucci torna in prima serata: che programma condurrà? (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo aver concluso una stagione strepitosa con Mattino Cinque, Federica Panicucci tornerà ad occuparsi anche di un programma della prima serata. L'annuncio è stato fatto durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23. Che format le ha affidato il Biscione? Federica Panicucci, ormai da anni e anni, è uno dei volti di punta di Mediaset. Ha iniziato a lavorare per il Biscione quando era ancora giovanissima, con i suoi immancabili capelli lunghissimi. Oggi è una splendida donna e la Rete non smette di rinnovarle la propria fiducia. Nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23 è stato fatto un importante annuncio, che riguarda proprio la Panicucci. A partire dal prossimo settembre, non si occuperà solo di Mattino Cinque, sempre ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo aver concluso una stagione strepitosa con Mattino Cinque,tornerà ad occuparsi anche di undella. L'annuncio è stato fatto durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23. Che format le ha affidato il Biscione?, ormai da anni e anni, è uno dei volti di punta di Mediaset. Ha iniziato a lavorare per il Biscione quando era ancora giovanissima, con i suoi immancabili capelli lunghissimi. Oggi è una splendida donna e la Rete non smette di rinnovarle la propria fiducia. Nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23 è stato fatto un importante annuncio, che riguarda proprio la. A partire dal prossimo settembre, non si occuperà solo di Mattino Cinque, sempre ...

