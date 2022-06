Emma Thompson nuda a 63 anni: orgogliosa di un corpo senza ritocchi (Di giovedì 30 giugno 2022) In più di 30 anni di carriera, Emma Thompson non si è mai mostrata senza veli. Il suo primo nudo integrale è a 63 anni nel film “Good luck to you, Leo Grande”. Ed è un inno all’accettazione del proprio corpo, senza ritocchi e con i segni del tempo che passa (Ipa) E che lezione di body positivity, accettazione di sé e del proprio corpo, nonostante il tempo che passa. C’è tutto questo in Good luck to you, Leo Grande, il nuovo film di Emma Thompson ora in streaming su Hulu. Non una pellicola qualunque per la star del cinema. Ma un film che non dimenticherà. Perché a 63 anni, l’attrice appare per la prima volta sullo schermo completamente nuda. Dopo una carriera con 5 ... Leggi su amica (Di giovedì 30 giugno 2022) In più di 30di carriera,non si è mai mostrataveli. Il suo primo nudo integrale è a 63nel film “Good luck to you, Leo Grande”. Ed è un inno all’accettazione del proprioe con i segni del tempo che passa (Ipa) E che lezione di body positivity, accettazione di sé e del proprio, nonostante il tempo che passa. C’è tutto questo in Good luck to you, Leo Grande, il nuovo film diora in streaming su Hulu. Non una pellicola qualunque per la star del cinema. Ma un film che non dimenticherà. Perché a 63, l’attrice appare per la prima volta sullo schermo completamente. Dopo una carriera con 5 ...

