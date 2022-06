Cristiano Malgioglio parla del nuovo programma e svela un retroscena su Alberto Matano | Chiese 300mila euro

Pubblicità

fraversion : su Rai3 arriva Cristiano Malgioglio con Mi casa es tu Casa. Il cantante incontrerà e intervisterà un personaggio fa… - infoiteconomia : Cristiano Malgioglio svela il cachet ospiti per Mi casa es tu casa - tuttopuntotv : Cristiano Malgioglio svela il cachet ospiti per Mi casa es tu casa #CristianoMalgioglio #MiCasaEsTuCasa - stranifattinews : Guarda l'intervista a Cristiano Malgioglio! - SPYit_official : Cristiano Malgioglio avrà un programma tutto suo su Rai3: “Una mi ha chiesto 300 mila euro”. Ma in cosa consiste il… -

105.net

Il format in arrivo a dicembre sar una versione editata di A Raccontare Comincia Tu , il programma di Raffaella Carr . Questo invernosi preder la prima ...È stata, infatti, riconfermata la giuria dell'anno scorso composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e. Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over ... Guarda l'intervista a Cristiano Malgioglio! Cristiano Malgioglio condurrà un nuovo programma in Rai, ma di cosa si tratta Tutte le info nel nostro articolo!Sono costosi!”. La gioia di Malgioglio per il suo nuovo programma: “Grandissimo onore”. Il cantautore ha raccontato di essere felicissimo per il suo esordio come conduttore unico. In “Mi casa es tu ca ...