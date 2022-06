Covid, Oms: Omicron 5 supera la 2, salita dal 28% al 43% in 7 giorni (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovo colpo di acceleratore della sottovariante Omicron 5 a livello globale, secondo l’ultimo rapporto settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità sull’andamento di Covid-19. Dal periodo 6-12 giugno al periodo 13-19, Omicron BA.5 è passata dal 28% al 43% sorpassando Omicron 2: BA.2 è infatti scesa dal 30% al 25%. Più lenta la crescita di Omicron 4 (BA.4), salita dal 9% al 12%. Continua a invece a perdere terreno BA.2.12.1, dal 18% all’11%. La variante di preoccupazione (Voc) Omicron resta dunque quella dominante a livello internazionale – si legge nel report – rappresentando il 94% delle sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid dal 27 maggio al 27 giugno. Sequenze che sono però sempre di meno, torna a denunciare l’Oms: “Continua a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovo colpo di acceleratore della sottovariante5 a livello globale, secondo l’ultimo rapporto settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità sull’andamento di-19. Dal periodo 6-12 giugno al periodo 13-19,BA.5 è passata dal 28% al 43% sorpassando2: BA.2 è infatti scesa dal 30% al 25%. Più lenta la crescita di4 (BA.4),dal 9% al 12%. Continua a invece a perdere terreno BA.2.12.1, dal 18% all’11%. La variante di preoccupazione (Voc)resta dunque quella dominante a livello internazionale – si legge nel report – rappresentando il 94% delle sequenze caricate sulla piattaforma Gisaid dal 27 maggio al 27 giugno. Sequenze che sono però sempre di meno, torna a denunciare l’Oms: “Continua a ...

