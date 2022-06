Coronavirus, 83.274 casi e 59 morti. Salgono i ricoveri, tasso di positività al 28,1% (Di giovedì 30 giugno 2022) Il bollettino del 30 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore il numero di decessi legati al Coronavirus in Italia è arrivato a 59. Secondo i dati diffusi ieri erano 60. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è arrivato a 168.353. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, il numero dei nuovi contagi invece è arrivato a 83.274, nella giornata di ieri erano 94.165. Il tasso di positività è salito a 28,1 per cento, mentre ieri era al 26,4 per cento. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 13 nuovi ricoveri nelle terapie intensive, 338 nei reparti ordinari. Leggi anche: Monitoraggio Gimbe, in una settimana boom del 50% dei contagi. Preoccupa l’aumento dei ricoveri – I dati Mascherine, smart working e controllo della temperatura: la bozza del governo sulle regole per il lavoro ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Il bollettino del 30 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore il numero di decessi legati alin Italia è arrivato a 59. Secondo i dati diffusi ieri erano 60. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è arrivato a 168.353. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile, il numero dei nuovi contagi invece è arrivato a 83.274, nella giornata di ieri erano 94.165. Ildiè salito a 28,1 per cento, mentre ieri era al 26,4 per cento. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 13 nuovinelle terapie intensive, 338 nei reparti ordinari. Leggi anche: Monitoraggio Gimbe, in una settimana boom del 50% dei contagi. Preoccupa l’aumento dei– I dati Mascherine, smart working e controllo della temperatura: la bozza del governo sulle regole per il lavoro ...

