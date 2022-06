Concorso straordinario bis | alcuni docenti hanno perso punti | non dichiarando anni di servizio antecedenti al 2017 o svolti alla paritaria

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso straordinario bis: alcuni docenti hanno perso punti, non dichiarando anni di servizio antecedenti al 2017… - DPrebenna : MODIFICA CONCORSO STRAORDINARIO BIS 2022 - Firma la petizione! - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, si cercano docenti per le commissioni. Interpelli degli USR [AGGIORNATO con Marche] - AnnalisaDemurta : RT @AnnalisaDemurta: MODIFICA CONCORSO STRAORDINARIO BIS 2022 - piera_salvatori : RT @piera_salvatori: Il titolo del Concorso nasce da uno straordinario verso di Giuseppe Ungaretti; il Premio Letterario è l’ennesima impre… -

ilgazzettino.it

...ha voluto attribuire alla Scuola superiore di via Federici nello sceglierla come sede del...per il settore B020 (Laboratori di servizi enogastronomici - Cucina) e per quellodi ......al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo e sul sito dell'USR.... Concorso straordinario per prof precari: il Friuli fa da apripista, ma rischia il caos C’era grande attesa per conoscere i risultati e la classifica della seconda edizione del concorso “Pile di legna”, nato lo scorso anno ad Albosaggia proprio sul finire della fase più acuta dell’emerge ...Tutto pronto per determinare la base imponibile e per versare l’acconto (40% entro il 30 giugno 2022) relativo al contributo ...