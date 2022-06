Casini: «È stata un’Assemblea ricca: Serie A a 18 squadre? Prematuro» (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole del presidente della Lega Serie A di una lunga Assemblea: «L’obiettivo è arrivare a una media company in autunno» Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato in conferenza a seguito dell’Assemblea di Lega di oggi. Di seguito le sue parole. «È stata un’Assemblea ricca di punti, abbiamo discusso di calcio femminile, è stato discusso un documento per poter contribuire come Lega alla crescita del movimento. Abbiamo lavorato a un accordo collettivo per gli allenatori. C’era il tema dei diritti MENA assegnati ad Abu Dhabi Media: si è chiesta un’assegnazione sui tre anni. Sulla Media Company si è discusso sui temi generali, inoltre c’è l’incremento dei nav per la Coppa Italia, è stata confermato lo sponsor Trenitalia con l’aumento del 30%. Sul ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole del presidente della LegaA di una lunga Assemblea: «L’obiettivo è arrivare a una media company in autunno» Il presidente della LegaA, Lorenzo, ha parlato in conferenza a seguito dell’Assemblea di Lega di oggi. Di seguito le sue parole. «Èdi punti, abbiamo discusso di calcio femminile, è stato discusso un documento per poter contribuire come Lega alla crescita del movimento. Abbiamo lavorato a un accordo collettivo per gli allenatori. C’era il tema dei diritti MENA assegnati ad Abu Dhabi Media: si è chiesta un’assegnazione sui tre anni. Sulla Media Company si è discusso sui temi generali, inoltre c’è l’incremento dei nav per la Coppa Italia, èconfermato lo sponsor Trenitalia con l’aumento del 30%. Sul ...

