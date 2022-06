Allarme bolletta dell’acqua | Modifica in questo modo il wc: risparmio garantito del 50% (Di giovedì 30 giugno 2022) I costi in bolletta si alzano, bisogna essere furbi e risparmiare con piccoli gesti: cambiare il wc ad esempio è un’ottima tattica Scarico Wc (idraulicomilano.it)I cittadini sono in Allarme per via dei costi altissimi sulle bollette, anche per quanto riguarda l’acqua la situazione continua a peggiorare. Bisogna capire che anche nel quotidiano ognuno di noi può dare un proprio contributo che può essere decisivo. Allarme temperature alte e desertificazione sono infatti due degli argomenti più chiacchierati nei Tg degli ultimi tempi. Anche gli stessi geologi non sanno più come farci capire che i danni che stiamo facendo al pianeta li ripaghiamo al tempo stesso con la nostra salute. Bisogna iniziare a pensare che si dovrebbe partire dal quotidiano, anche solo dal lavare le mani il più veloce possibile senza sprecare acqua ... Leggi su direttanews (Di giovedì 30 giugno 2022) I costi insi alzano, bisogna essere furbi e risparmiare con piccoli gesti: cambiare il wc ad esempio è un’ottima tattica Scarico Wc (idraulicomilano.it)I cittadini sono inper via dei costi altissimi sulle bollette, anche per quanto riguarda l’acqua la situazione continua a peggiorare. Bisogna capire che anche nel quotidiano ognuno di noi può dare un proprio contributo che può essere decisivo.temperature alte e desertificazione sono infatti due degli argomenti più chiacchierati nei Tg degli ultimi tempi. Anche gli stessi geologi non sanno più come farci capire che i danni che stiamo facendo al pianeta li ripaghiamo al tempo stesso con la nostra salute. Bisogna iniziare a pensare che si dovrebbe partire dal quotidiano, anche solo dal lavare le mani il più veloce possibile senza sprecare acqua ...

