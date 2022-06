Agricoltura e risorse idriche

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il 22 marzo si è celebrata, in tutto il pianeta, la Giornata Mondiale dell’Acqua: una ricorrenza istituita esattamente 30 anni fa, nel 1992, dalle Nazioni Unite, in occasione della Conferenza di Rio, per ricordare a tutto il mondo l’importanza di questa risorsa essenziale per la vita e per sensibilizzare la popolazione contro il suo spreco. Qual è la situazione tre decenni dopo? Secondo alcune stime, circa 2 miliardi di persone nel mondo vivono in zone ad elevato stress idrico, ossia con difficoltà ad accedere ad acqua pulita. Il principale responsabile del consumo idrico, secondo i dati della Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, è l’approvvigionamento alimentare: il 90% dellenel mondo vengono infatti consumate da allevamenti, coltivazioni e centri di produzione di alimenti trasformati. Da sola, l’agricoltura “beve” il ...