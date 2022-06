Windtre | pubblicato il rapporto di sostenibilità 2021

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29/06/2022 –presenta ildi, a conferma dell’impegno per un futuro sempre più responsabile e green, in cui la tecnologia rappresenta uno strumento di inclusione sociale per ‘eliminare qualsiasi distanza tra le persone’. L’azienda ha definito, lo scorso anno, importanti obiettivi con orizzonte 2024-2030 relativi alle tre dimensioni ESG (Environmental, Social, Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030, molti dei quali hanno già raggiunto significativi traguardi. Laè integrata in tutte le attività di business e inclusa anche nei sistemi di incentivazione del management. “Da sempre ci impegniamo nel produrre idee e soluzioni per costruire un futuro più sostenibile”, afferma Federica Manzoni, Direttrice Sustainability & Quality Certification di ...