Una Vita, anticipazioni 3-9 luglio 2022: Aurelio e Genoveva in guerra (Di mercoledì 29 giugno 2022) Aurelio e Genoveva non si faranno sconti. I due, nel corso delle puntate Una Vita in onda dal 4 all'8 luglio 2022, si minacceranno a vicenda. Tuttavia, in seguito, troveranno un accordo per andare avanti insieme. Nel frattempo, Guillermo continuerà a cercare di conquistare Azucena, mentre Ramon scriverà un articolo sotto pseudonimo e finirà sulla bocca di tutti. Infine, Dori e Felipe litigheranno. Trame Una Vita dal 3 al 9 luglio 2022: Genoveva ruba una delle lettere di Rodrigo Lolita, per eVitare di discutere con Ramon, al quale non saprà se dire la verità su Fidel, si recherà alla pensione. Nel frattempo, Rosina, come possiamo vedere dalle trame delle prossime puntate Una Vita, nonostante la ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 giugno 2022)non si faranno sconti. I due, nel corso delle puntate Unain onda dal 4 all'8, si minacceranno a vicenda. Tuttavia, in seguito, troveranno un accordo per andare avanti insieme. Nel frattempo, Guillermo continuerà a cercare di conquistare Azucena, mentre Ramon scriverà un articolo sotto pseudonimo e finirà sulla bocca di tutti. Infine, Dori e Felipe litigheranno. Trame Unadal 3 al 9ruba una delle lettere di Rodrigo Lolita, per ere di discutere con Ramon, al quale non saprà se dire la verità su Fidel, si recherà alla pensione. Nel frattempo, Rosina, come possiamo vedere dalle trame delle prossime puntate Una, nonostante la ...

