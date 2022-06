Ultime Notizie – Texas, strage di migranti morti in un camion: sono 51 le vittime (Di mercoledì 29 giugno 2022) sono 51 le vittime della strage di migranti a San Antonio, in Texas. Tante sono le persone trovate senza vita all’interno del rimorchio di un camion, senza aria e senza acqua, morte per asfissia e il grande caldo. Molte vittime arrivavano da Messico, Guatemala e Honduras. Inizialmente le autorità avevano parlato di 46 morti e di 16 persone trasportate in ospedale, compresi quattro bambini, dopo quella che il sindaco di San Antonio, Ron Nirenberg, ha definito una “terribile tragedia umana”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022)51 ledelladia San Antonio, in. Tantele persone trovate senza vita all’interno del rimorchio di un, senza aria e senza acqua, morte per asfissia e il grande caldo. Moltearrivavano da Messico, Guatemala e Honduras. Inizialmente le autorità avevano parlato di 46e di 16 persone trasportate in ospedale, compresi quattro bambini, dopo quella che il sindaco di San Antonio, Ron Nirenberg, ha definito una “terribile tragedia umana”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

