Ultime Notizie Roma del 29-06-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio si apre a Madrid meno definito storico e trasformativo a fermeremo con chiarezza che la Russia è una minaccia diretta la nostra sicurezza ha detto il segretario generale sto del poco prima dell’inizio dei lavori Finlandia e Svezia saranno invitati a far parte dell’Alleanza dopo che la Turchia ha tolto il vetro la nato è forte unità si corre presidente degli Stati Uniti biden che ha annunciato il dispiegamento di più forze americane in Europa anche in Italia per il premier britannico Johnson Putin è svegliato dopo un invasione dell’Ucraina avrà più nato un perfetto esempio di mascolinità tossica se fosse stata una donna non avrebbe attaccato al Ucraina Argine del Sammy per riunione pre leader di Stati Uniti Giappone e Corea del Sud ...