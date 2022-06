(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Corriere della Sera elogia il comportamento di Matteoche, accusando alcuni sintomi del, ha deciso di sottoporsi volontariamente al test che ha riscontrato la sua positività. Cosa che gli è costata il ritiro da Wimbledon. Sul quotidiano, Marco Calabresi scrive: “Il gigante è buono, ma soprattutto ha una. Matteoha messo la salute davanti a Wimbledon, dove i bookmaker lo davano come secondo favorito dietro Djokovic”. “Di sicuro,se nescendere in campo, magari debilitato, ma avrebbefarlo. E magari in queste due settimane che lo separavano da un’altra finale, le sue condizioniro ...

Pubblicità

napolista : Sul CorSera l’elogio a #Berrettini: “del Covid se ne sarebbe potuto fregare, ma lui ha una coscienza” Sarebbe potu… - tuttoatalanta : Sconcerti sul CorSera: 'CR7, il prezzo non è più quello di un affare. Ma fa ancora la differenza'… - f43bb0d6a395428 : RT @ItalianPolitics: Secondo il Severgnini Beppe (adesso a 'Otto e mezzo' La7) si è fatto 'troppo can-can' sulla liste di proscrizione pres… - infoitsport : Gli studi sul perfezionamento del VAR, CorSera: “Dalla figura specializzata al challenge” - tedpanski : RT @ItalianPolitics: Secondo il Severgnini Beppe (adesso a 'Otto e mezzo' La7) si è fatto 'troppo can-can' sulle liste di proscrizione pres… -

TUTTO mercato WEB

Al: "La sera che si giocava Bayern - Inter eravamoset. Diego era l'unico ad avere la radiolina e continuava a dire che il risultato era zero a zero". Il Corriere della Sera intervista ...... in singolare sintonia, il critico televisivo del gruppo editoriale concorrente e una parte della classe politica Cosa ha scritto Aldo Grassodi oggi, Aldo Grasso scrive: 'È finita ... Sconcerti sul CorSera: "CR7, il prezzo non è più quello di un affare. Ma fa ancora la differenza" Il Corriere della Sera si concentra oggi sul VAR e sulle ipotesi allo studio per migliorarlo. Un orientamento che all’estero e già stato avviato. Il primo passo, già allo studio, è proprio la creazion ...E' durata poco meno di un'ora l'illusione della Nazionale italiana Under 19 di conquistare la finale dell'Europeo di categoria. Gli azzurrini di Carmine Nunziata, che ...