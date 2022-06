"Sì, l'ho fatto apposta": Kyrgios sputa a uno spettatore, disgusto a Wimbledon | Video (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ancora lui. Ancora Nick Kyrgios. Altro colpo di testa, altra figuraccia: "profanato" anche Wimbledon. Il tutto al termine del match faticosamente vinto in 5 set contro il britannico Paul Jubb, numero 219 al mondo e al torneo grazie a una wild card. Prima, durante la partita, il 27enne australiano aveva dato in escandescenze, come spesso gli accade, contro il giudice di sedia e del pubblico, scaraventando una pallina fuori dal campo (qui sotto, il Video). Ma il peggio, come accennato, arriva a fine partita: subito dopo l'ultimo punto, prima di andare a rete per la consueta stretta di mano, Kyrgios ha infatti sputato all'indirizzo di una persona seduta nel pubblico. Una scena disgustosa, di cui qui sotto potete vedere il Video. Scena di cui è stato chiesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ancora lui. Ancora Nick. Altro colpo di testa, altra figuraccia: "profanato" anche. Il tutto al termine del match faticosamente vinto in 5 set contro il britannico Paul Jubb, numero 219 al mondo e al torneo grazie a una wild card. Prima, durante la partita, il 27enne australiano aveva dato in escandescenze, come spesso gli accade, contro il giudice di sedia e del pubblico, scaraventando una pallina fuori dal campo (qui sotto, il). Ma il peggio, come accennato, arriva a fine partita: subito dopo l'ultimo punto, prima di andare a rete per la consueta stretta di mano,ha infattito all'indirizzo di una persona seduta nel pubblico. Una scenasa, di cui qui sotto potete vedere il. Scena di cui è stato chiesto ...

Pubblicità

nucciogatto : @Cartabellotta e le è andata pure bene! Confessi! l'ha fatto apposta per distrarre l'attenzione dalle sue rivelazioni trascendentali! - inutilecanzone : ovviamente come previsto la supplente di spagnolo ti mette in difficoltà apposta anche se non ha nemmeno idea di qu… - Danieli87125494 : @doctorgis84 Vincere??? Ahahahahahah!!! Questo si è fatto un tampone apposta, vai tranquillo!!! #Djokovic tutta la vita!!! #perdenti - HereQueenV : RT @_andfknroses: @pelleimpura non l'avrà fatto apposta ma questo è razzismo internalizzato - caporalato : @hailcourtesan @spighissimo Dicesi guerra: morte e distruzione. 4 ipotesi. 1) Errore. 2) L'han fatto apposta e ci h… -

Pier Paolo Pasolini paroliere. L'epica in forma di rock ... attesta alcuni tra i primissimi scritti nella capitale e include "testi fatti apposta per essere ... per vie iperboliche che dal Novecento italiano continua a riuscire ad aprire di fatto solo lui. Ascoli, lavori Corso Trento e Trieste: modifiche alla viabilità ...00 e le ore 10:00 sarà consentito il transito senza limitazioni, fatto salvo quanto indicato al ... per lo scopo dovrà essere apposta adeguata segnaletica all'intersezione con la Rua del Picchio che ... Sport Fanpage Come giocherà l'Inter con Lukaku: la probabile formazione Manca solo l'annuncio ufficiale, ma Romelu Lukaku, di fatto, può considerarsi un giocatore dell'Inter. Il belga, reduce da un'annata tutt'altro che esaltante in Premier League con la maglia del Chelse ... Marcella Piretti Invece sono finita a fare la giornalista. Di cronaca nera e giudiziaria, neanche a farlo apposta. L'ho fatta per oltre 10 anni e mi ha insegnato moltissimo, ho dei gran ricordi e porto nel cuore i ... ... attesta alcuni tra i primissimi scritti nella capitale e include "testi fattiper essere ... per vie iperboliche che dal Novecento italiano continua a riuscire ad aprire disolo lui....00 e le ore 10:00 sarà consentito il transito senza limitazioni,salvo quanto indicato al ... per lo scopo dovrà essereadeguata segnaletica all'intersezione con la Rua del Picchio che ... Paltrinieri li ha gabbati tutti con un trucco prima della finale: “Lo abbiamo fatto apposta” Manca solo l'annuncio ufficiale, ma Romelu Lukaku, di fatto, può considerarsi un giocatore dell'Inter. Il belga, reduce da un'annata tutt'altro che esaltante in Premier League con la maglia del Chelse ...Invece sono finita a fare la giornalista. Di cronaca nera e giudiziaria, neanche a farlo apposta. L'ho fatta per oltre 10 anni e mi ha insegnato moltissimo, ho dei gran ricordi e porto nel cuore i ...