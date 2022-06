Samsung Galaxy F13 | svelato ufficialmente

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Sbarca in India il nuovoF13 di, device di fascia medio-bassa con schermo da 6,6? con risoluzione FHD+ e SoC Exynos 850 supportato da 4GB di memoria RAM espandibili (virtualmente). Vediamolo più nel dettaglio Disponibile da oggi sul mercato indiano, il nuovoF13 è uno smartphone dal design semplice dotato di un processore Exynos 850 coadiuvato da 4GB di RAM espandibile fino ad 8GB avvalendosi di una specifica funzione software. In merito memoria ROM, è disponibile nei tagli da 64GB o 128GB, espandibili comunque fino ad 1TB tramite scheda MicroSD. Il pannello frontale è un LCD da 6,6” con risoluzione FHD+ che ospita nella parte superiore superiore la fotocamera frontale da 8MP. Sottolineiamo da subito che il SoC non supporta le reti di ultima generazione....

Il nuovo Samsung Galaxy F13 è uno smartphone dotato di un processore Exynos 850 coadiuvato da 4GB di RAM espandibile fino ad 8GB.