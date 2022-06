Palinsesti Rai, la prima serata di Rai 2 per l’autunno 2022: cosa vedremo in prime time (Di mercoledì 29 giugno 2022) Grandi novità per il pubblico di Rai 2 per la prossima stagione televisiva anche nella prima serata della rete. Dopo una stagione sicuramente non troppo brillante, Rai 2 si prepara a ripartire. Ci sono stati tanti errori commessi, parecchi flop negli ultimi anni e adesso si vuole cercare di rimettere tutto a posto, dando anche al pubblico delle nuove proposte sia nel day time che in prima serata. Ci concentriamo quindi sul prime time, senza dubbio, per l’autunno, tra i programmi più attesi su Rai 2 c’è quello di Alessia Marcuzzi, Boomerissima. Per la conduttrice, un ritorno in tv dopo due anni di sosta ai box. Grande curiosità quindi per questo format ma anche per vedere come se la caverà la Marcuzzi con qualcosa di diverso! Tra le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022) Grandi novità per il pubblico di Rai 2 per la prossima stagione televisiva anche nelladella rete. Dopo una stagione sicuramente non troppo brillante, Rai 2 si prepara a ripartire. Ci sono stati tanti errori commessi, parecchi flop negli ultimi anni e adesso si vuole cercare di rimettere tutto a posto, dando anche al pubblico delle nuove proposte sia nel dayche in. Ci concentriamo quindi sul, senza dubbio, per, tra i programmi più attesi su Rai 2 c’è quello di Alessia Marcuzzi, Boomerissima. Per la conduttrice, un ritorno in tv dopo due anni di sosta ai box. Grande curiosità quindi per questo format ma anche per vedere come se la caverà la Marcuzzi con qualdi diverso! Tra le ...

Pubblicità

periodicodaily : Palinsesti Rai 1: presentati gli autunnali per la stagione tv 2022/2023 #rai1 - An_Bion : La #Rai presenta i palinsesti per l'autunno. Con alle spalle un 2021 chiuso con la capogruppo in rosso per 30,4 mil… - infoitcultura : I palinsesti Rai 2022/2023: le nuove fiction - Storace : Nuovi palinsesti #Rai vecchia #lottizzazione. Bisogna solo capire se il cosiddetto #centrodestra si è fatto fregare… - tuttopuntotv : I palinsesti Rai 2022/2023: le nuove fiction -