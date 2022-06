Nuoto: Mondiali, 10 km da sogno per l'Italia, Paltrinieri oro e Acerenza argento (Di mercoledì 29 giugno 2022) Budapest, 29 giu. - (Adnkronos) - Una dieci chilometri da sogno regala all'Italia l'ennesima prova che tra i giganti ci siamo noi. Più forte di tutto, del caldo torrido (36 gradi, 28 in acqua), della stanchezza e della fatica dopo dieci giorni di gara tra piscinia e acque libere, Gregorio Paltrinieri si mette la corazza d'acciaio e sale sul tetto del mondo nella prova olimpica del Lupa Lake di Budapest fregiandosi, dopo quello nei 1500 stile libero in piscina, anche del titolo iridato più importante nel fondo come mai nella storia azzurra al maschile considerato che l'unica medaglia fu quel bronzo di Marco Formentini nel 2001 a Fukuoka. L'oro nella dieci chilometri lo vinse solo Viola Valli nella storica doppia doppia tra 2001 e 2003. E' la quarta medaglia qui dell'immenso olimpionico ventottenne carpigiano che aveva iniziato dieci ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Budapest, 29 giu. - (Adnkronos) - Una dieci chilometri daregala all'l'ennesima prova che tra i giganti ci siamo noi. Più forte di tutto, del caldo torrido (36 gradi, 28 in acqua), della stanchezza e della fatica dopo dieci giorni di gara tra piscinia e acque libere, Gregoriosi mette la corazza d'acciaio e sale sul tetto del mondo nella prova olimpica del Lupa Lake di Budapest fregiandosi, dopo quello nei 1500 stile libero in piscina, anche del titolo iridato più importante nel fondo come mai nella storia azzurra al maschile considerato che l'unica medaglia fu quel bronzo di Marco Formentini nel 2001 a Fukuoka. L'oro nella dieci chilometri lo vinse solo Viola Valli nella storica doppia doppia tra 2001 e 2003. E' la quarta medaglia qui dell'immenso olimpionico ventottenne carpigiano che aveva iniziato dieci ...

