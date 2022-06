Numeri da record per il Casinò di Las Vegas (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Milano, 29/06/2022) - Milano, 29/06/2022 - Las Vegas continua ad essere un punto di riferimento per i giocatori di tutto il mondo. In effetti, si è registrata anche nel mese di maggio 2022 un'ulteriore spesa da capogiro con incassi altissimi per i Casinò. Si continuano a spendere cifre enormi di denaro, soprattutto nelle slot machine e anche ai tavoli da gioco. Le entrate sono davvero esorbitanti: solo nel mese di aprile 2022, sono state +8,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Per il mese di aprile 2022, si considera una cifra importante, poiché per il quattordicesimo mese consecutivo i ricavi hanno superato il record. La cifra si aggira intorno a 1,13 miliardi di dollari per il mese di aprile. La ripresa del turismo in modo importante ha portato a ricavi altissimi: non quanto marzo, ma pur sempre importanti. Per quel che riguarda i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Milano, 29/06/2022) - Milano, 29/06/2022 - Lascontinua ad essere un punto di riferimento per i giocatori di tutto il mondo. In effetti, si è registrata anche nel mese di maggio 2022 un'ulteriore spesa da capogiro con incassi altissimi per i. Si continuano a spendere cifre enormi di denaro, soprattutto nelle slot machine e anche ai tavoli da gioco. Le entrate sono davvero esorbitanti: solo nel mese di aprile 2022, sono state +8,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Per il mese di aprile 2022, si considera una cifra importante, poiché per il quattordicesimo mese consecutivo i ricavi hanno superato il. La cifra si aggira intorno a 1,13 miliardi di dollari per il mese di aprile. La ripresa del turismo in modo importante ha portato a ricavi altissimi: non quanto marzo, ma pur sempre importanti. Per quel che riguarda i ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Numeri da record per il Casinò di Las Vegas - - LocalPage3 : Numeri da record per il Casinò di Las Vegas - Alexct9 : @IlDrizzit @popoloZeta @borghi_claudio Lo ius scholae è una follia un regalo ai clandestini e al PD con mezzo corso… - 539th : @Antipeppe Non ricordo quale sia il record massimo del Lazio ma stanno diventando numeri davvero importanti - DuccioTessadri : @Dayne999 Sì, è dal 2020 che il turismo estivo registra numeri da record. -