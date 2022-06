Mare: vedi queste? Non le toccare assolutamente, ecco cosa sono (Di mercoledì 29 giugno 2022) Se state al Mare e per caso vi imbattete in queste uova, non toccatele: sono quelle del polpo e si schiuderanno molto presto. La bella stagione è arrivata da un po’ di tempo e con essa, come ogni anno del resto, porta con sé molti animali che si trovano in attesa della nascita dei loro piccoletti. Uno fra tutti questi è il polpo, che infatti depone le sue uova tra marzo ed ottobre. Ne depone, in realtà, tantissime: dai 50.000 in poi. Uova di Polpo: ecco il motivo per il quale non vanno mai toccate (Pixabay)Dopo il periodo di riproduzione, però, muoiono sia il maschio che la femmina della specie. Ma quest’ultima, prima di morire, aspetta che le uova si schiudano. La femmina del polpo proverà in tutti i modi a proteggere le sue uova, scegliendo appunto un posto che reputano più sicuro. Uova di Polpo: ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Se state ale per caso vi imbattete inuova, non toccatele:quelle del polpo e si schiuderanno molto presto. La bella stagione è arrivata da un po’ di tempo e con essa, come ogni anno del resto, porta con sé molti animali che si trovano in attesa della nascita dei loro piccoletti. Uno fra tutti questi è il polpo, che infatti depone le sue uova tra marzo ed ottobre. Ne depone, in realtà, tantissime: dai 50.000 in poi. Uova di Polpo:il motivo per il quale non vanno mai toccate (Pixabay)Dopo il periodo di riproduzione, però, muoiono sia il maschio che la femmina della specie. Ma quest’ultima, prima di morire, aspetta che le uova si schiudano. La femmina del polpo proverà in tutti i modi a proteggere le sue uova, scegliendo appunto un posto che reputano più sicuro. Uova di Polpo: ...

