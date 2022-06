M5S, Taverna in lacrime per errore staff su Facebook: “Sono disperata” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Piange a singhiozzi Paola Taverna, raggiunta telefonicamente dall’Adnkronos dopo il ‘giallo’ del post pubblicato su Facebook e poi sparito dopo pochi minuti dalla Rete. Un post in cui chiede a Beppe Grillo, senza giri di parole, perché stia legittimando Giuseppe Conte. “Ho chiamato Conte, ora sentirò Beppe, ma Sono disperata – si sfoga in lacrime – mai avrei fatto o pensato nulla di simile, perché, mi chiedo, perché è successa questa cosa?”. Dietro l’errore la ‘manina’ di un uomo del suo staff, un attivista di vecchio corso, “non so se voleva pubblicarla sulla sua pagina, non so cosa diavolo sia successo – prosegue Taverna irrefrenabile – so solo che mi ha ammazzata, e che ho chiesto di allontanarlo immediatamente. Mi ha fatto un danno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Piange a singhiozzi Paola, raggiunta telefonicamente dall’Adnkronos dopo il ‘giallo’ del post pubblicato sue poi sparito dopo pochi minuti dalla Rete. Un post in cui chiede a Beppe Grillo, senza giri di parole, perché stia legittimando Giuseppe Conte. “Ho chiamato Conte, ora sentirò Beppe, ma– si sfoga in– mai avrei fatto o pensato nulla di simile, perché, mi chiedo, perché è successa questa cosa?”. Dietro l’la ‘manina’ di un uomo del suo, un attivista di vecchio corso, “non so se voleva pubblicarla sulla sua pagina, non so cosa diavolo sia successo – prosegueirrefrenabile – so solo che mi ha ammazzata, e che ho chiesto di allontanarlo immediatamente. Mi ha fatto un danno ...

