M5S: Conte, 'sconcertato da parole Draghi contro me' (2) (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) - "Abbiamo sempre spinto il governo ad essere protagonista in Italia e in Europa - ha proseguito Conte - spinto ad essere protagonista di telefonate di pace, oltre a risolvere i problemi degli italiani per il caro-bollette, ecco non pensavamo ci fossimo anche questo tipo di telefonate". Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) - "Abbiamo sempre spinto il governo ad essere protagonista in Italia e in Europa - ha proseguito- spinto ad essere protagonista di telefonate di pace, oltre a risolvere i problemi degli italiani per il caro-bollette, ecco non pensavamo ci fossimo anche questo tipo di telefonate".

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Grillo lascia l’hotel Forum: “Con Conte andiamo d’accordo” - fattoquotidiano : M5s, Beppe Grillo a Roma: il primo colloquio è con Conte. Sul tavolo l’ipotesi di una deroga al limite del secondo… - gennaromigliore : Una serie di belle vittorie ai #ballottaggi, penso a #Verona con #Tommasi e a #Parma senza M5S. Il campo largo non… - repubblica : M5S, Conte: 'Sconcertato da parole Draghi contro di me, siamo al governo per gli italiani non per lui'. E Taverna a… - tavano_anna : De Masi: “Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte dal M5S” -