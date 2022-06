LoveMi, oltre 190 malori per il caldo durante il concerto di ieri: quattro in ospedale, nessuno grave (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tanto entusiasmo al concerto LoveMi di ieri, l'evento di beneficenza organizzato da Fedez con la partecipazione di J - Ax, ma anche tanti malori per via del caldo: sono state oltre 190 le persone che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tanto entusiasmo aldi, l'evento di beneficenza organizzato da Fedez con la partecipazione di J - Ax, ma anche tantiper via del: sono state190 le persone che ...

Pubblicità

GiusCandela : Sorpresa #LoveMi su Italia 1 con 1.440.000 e il 10% di share dalle 19, in seconda serata fascia oltre il 14%. Al 25… - VA1609 : RT @IlContiAndrea: Un successo la maratona musicale benefica in Piazza Duomo a Milano con ventimila persone ad applaudire per oltre sei ore… - Satiraptus : Festival #LoveMi in piazza Duomo, oltre 190 persone hanno accusato malori e un indagato per atti osceni. Ma chi,… - leggoit : LoveMi, oltre 190 malori per il caldo durante il concerto di ieri: quattro in ospedale, nessuno grave - wordsandmore1 : #29giugno oltre #LoveMi #Budapest2022 #GREG #Acerenza #LukakuDay #Erdogan #Grillo #Curdi #Turchia tempo per… -