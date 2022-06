L’Inter cambia volto: 3-5-2 oppure 3-4-1-2 (Di mercoledì 29 giugno 2022) C’è ancora molta strada da fare per Marotta&Co in sede di mercato, ma la sensazione è che Simone Inzaghi possa optare anche per un nuovo modulo rispetto al canonico 3-5-2. L’Inter cambia volto, anche se molto dipenderà dall’arrivo di Dybala. L’Inter cambia volto con uno spregiudicato 3-4-1-2? Le possibilità che Simone Inzaghi possa optare per questo modulo ci sono e anche lo stesso tecnico sta pensando ad un cambio pelle per la sua Inter. Molto però dipenderà dall’arrivo di Paulo Dybala. Il trequartista argentino si sposerebbe alla perfezione con questo modulo, pronto a servire la rinata coppia LuLa con le sue giocate da fuoriclasse assoluto. Se non dovesse arrivare? Ci sono due soluzioni intriganti. La prima potrebbe essere quella di spostare Chalanoglu nella posizione di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 giugno 2022) C’è ancora molta strada da fare per Marotta&Co in sede di mercato, ma la sensazione è che Simone Inzaghi possa optare anche per un nuovo modulo rispetto al canonico 3-5-2., anche se molto dipenderà dall’arrivo di Dybala.con uno spregiudicato 3-4-1-2? Le possibilità che Simone Inzaghi possa optare per questo modulo ci sono e anche lo stesso tecnico sta pensando ad un cambio pelle per la sua Inter. Molto però dipenderà dall’arrivo di Paulo Dybala. Il trequartista argentino si sposerebbe alla perfezione con questo modulo, pronto a servire la rinata coppia LuLa con le sue giocate da fuoriclasse assoluto. Se non dovesse arrivare? Ci sono due soluzioni intriganti. La prima potrebbe essere quella di spostare Chalanoglu nella posizione di ...

Pubblicità

Inter : ??? | ABBONAMENTI Possono cambiare molte cose ma ciò che non cambia mai è il nostro amore per l’Inter ???? Per stare… - TuttoFanta : ?? L'analisi al #fantacalcio sul ritorno di Romelu #Lukaku all' #Inter - demadeefy : Per quanto farà grande il Club la mia idea non cambia. Marotta non fa per l'Inter. ???? - domthewizard : @filotramo Il fatto che voglia andarsene (anche se non l'ha mai detto apertamente) non cambia il fatto che ha un an… - Lana1Malta : @masolinismo Fai lo stesso tweet, ma cambia le parole Lukaku con Ibrahimovic ed Inter con Milan é sarebbe perfetto.… -

Napoli, pista Chelsea per Koulibaly. Mertens, è la vigilia dell'addio Come in altri casi, prosegue l'altalena emotiva e probabilmente ... ma Inter e Juventus hanno richiesto cifre ben oltre i 70 milioni ... La valutazione azzurra non cambia: il Napoli chiede 40 milioni per ... Undici scommesse per il prossimo calciomercato: ecco chi cambia strada Mattia Caldara ( Milan ): Anche lui di passaggio al Milan dopo l'ennesimo prestito, con la ... Stefano Sensi ( Inter ): Un altro talento che si è perso in mezzo al buio degli infortuni. Dalle giocate ... TUTTO mercato WEB Come in altri casi, prosegue'altalena emotiva e probabilmente ... mae Juventus hanno richiesto cifre ben oltre i 70 milioni ... La valutazione azzurra non: il Napoli chiede 40 milioni per ...Mattia Caldara ( Milan ): Anche lui di passaggio al Milan dopo'ennesimo prestito, con la ... Stefano Sensi (): Un altro talento che si è perso in mezzo al buio degli infortuni. Dalle giocate ... TMW RADIO - Dei: "Con Lukaku l'Inter cambia la Serie A. Sensi-Monza Intrigante"