L'attrice che ha raccontato l'aborto 'Insulti e auto cosparsa d'immondizia' (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'attrice fiorentina Gaia Nanni, nata nel 1981, da oltre 15 anni si dedica al teatro "Io sono di Firenze e abortire a Firenze non è stato per nulla facile". Iniziava così una lettera aperta dell'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'fiorentina Gaia Nanni, nata nel 1981, da oltre 15 anni si dedica al teatro "Io sono di Firenze e abortire a Firenze non è stato per nulla facile". Iniziava così una lettera aperta dell'...

Pubblicità

DAXdB : RT @Antonio79B: 'Non ho paura della morte, deve essere meravigliosa, come un lungo sonno. Ma ammettiamolo: ciò che conta davvero è come hai… - bl4vkIce : Comunque sono troppo contenta che Lucrezia Guidone sia nella s3 di Mare Fuori, mi piace troppo come attrice - BestMovieItalia : Amber Heard: l'attrice avrebbe complottato per incastrare Johnny Depp. Trapelata una mail che lo dimostrerebbe -… - Antonio79B : RT @Antonio79B: 'Non ho paura della morte, deve essere meravigliosa, come un lungo sonno. Ma ammettiamolo: ciò che conta davvero è come hai… - gobbiGabri : @SHetkinlk @silaturkogluu SilaTurkoglu sei una principessa in questi due anni abbiamo visto una grande attrice con… -