Esterno Notte e Il Nostro Generale, le serie evento di Rai1 tra il rapimento di Aldo Moro e l’omicidio del Generale dalla Chiesa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Esterno Notte e Il Nostro Generale, sono queste le serie evento annunciate da Rai1 per la prossima stagione televisiva. Il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro e l’attentato in cui ha perso la vita il Generale dalla Chiesa saranno al centro del prime time di Rai1 per la gioia di coloro che ricercano nella rete alta qualità e impegno sociale. Per la Rai Marco Bellocchio firma per la prima volta una importante serie televisiva, Esterno Notte, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo. Il primo riscontro positivo e gli applausi per la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)e Il, sono queste leannunciate daper la prossima stagione televisiva. Ildie l’attentato in cui ha perso la vita ilsaranno al centro del prime time diper la gioia di coloro che ricercano nella rete alta qualità e impegno sociale. Per la Rai Marco Bellocchio firma per la prima volta una importantetelevisiva,, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo. Il primo riscontro positivo e gli applausi per la ...

Pubblicità

paoloigna1 : RT @nelloscavo: #Odessa esterno notte. Campane a festa per fare più chiasso e con le sirene avvertire la popolazione di un nuovo attacco #R… - CarrazcoKevin : L'auto ha un sensore di temperatura esterno e un altro per KM. ¿Perché posso dire che conoscere la fé e perduta?… - VittorioCocive1 : RT @nelloscavo: #Odessa esterno notte. Campane a festa per fare più chiasso e con le sirene avvertire la popolazione di un nuovo attacco #R… - Dondolino72 : RT @nelloscavo: #Odessa esterno notte. Campane a festa per fare più chiasso e con le sirene avvertire la popolazione di un nuovo attacco #R… - CaldaroneCeres : RT @nelloscavo: #Odessa esterno notte. Campane a festa per fare più chiasso e con le sirene avvertire la popolazione di un nuovo attacco #R… -