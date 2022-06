Era la sosia di Marilyn Monroe: oggi, a 51 anni, è uno schianto (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ arrivata in Italia come la sosia di Marilyn Monroe: poi la svolta ed oggi, a 51 anni, è un vero schianto: che spettacolo! Bellissima, con un fisico mozzafiato che allena quotidianamente, due figli e una sensualità fuori dal comune. Tutto questo è la showgirl che, arrivata in Italia come sosia di Marilyn Monroe, ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ arrivata in Italia come ladi: poi la svolta ed, a 51, è un vero: che spettacolo! Bellissima, con un fisico mozzafiato che allena quotidianamente, due figli e una sensualità fuori dal comune. Tutto questo è la showgirl che, arrivata in Italia comedi, ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

firefirefliesss : oggi in metro si è seduto di fianco a me un ragazzo che era il sosia del mio primo amore e l'ho praticamente fissato per tutto il tragitto - Colter_Krusciov : @Darkrooom1 Ahahah ma perche con dietro le bandiete europea e italiana? Era in veste ufficiale come sosia accreditata della Meloni? - babydybss : devo togliermi il vizio di scendere dal corriere col pigiama oggi è arrivato questo sosia di carlos sainz e io nell… - n9ve2 : @Clauzinho3 @meopinelli Per quello che so io, che non è quello che sa Zazzaroni, il tipo tutto coperto con la scort… - francesco161299 : @90ordnasselA @FBiasin Ma non è atterrato ieri ? Ah no quello era il sosia dei milanini -