De Ligt | Pedullà | “Feeling non al massimo con Allegri | su Zaniolo…”

DE Ligt PEDULLA – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando della Juventus. Ecco quanto affermato. "La Juve ha puntato Nicolò Zaniolo e spera di andare fino in fondo. Le sensazioni sono buone, conta il resto. Possiamo confermare che nelle prossime 72 ore, forse già giovedì, ci sarà un incontro o almeno un contatto con la Roma per entrare nel vivo dell'operazione. La Juve proporrà almeno una contropartita tecnica, ma sarebbe disponibile a studiare un'operazione alla Chiesa in prestito con obbligo di riscatto. Per la Juve la valutazione, a due anni dalla scadenza di un contratto oggi non rinnovabile, non è superiore ai 40 milioni. Ma vedremo a cosa porterà il contratto-incontro con la Roma e poi sarà possibile avere un quadro molto più chiaro.

