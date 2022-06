‘Dacce ‘na sigaretta’ | al rifiuto calci e pugni Baby gang aggredisce 42enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 giugno 2022) È bastato il semplicedi una sigaretta per far scatenare la violenza.e schiaffi, fino a lasciare la loro vittima a terra. I fatti È successo ieri sera a Roma, attorno alle ore 22:00, in via di Torpignattara, all’interno del Parco San Gallo. Protagonisti un gruppo di ragazzini, 7 o 8, tutti minorenni. I giovani si sono avvicinati a unoriginario del Bangladesh. lo hanno attorniato e gli hanno chiesto una sigaretta. L’uomo ha risposto negativamente. I ragazzini, non accettando ilsi sono scatenati. Lo hanno accerchiato e picchiato, colpendolo selvaggiamente cone schiaffi. L’uomo ha iniziato a urlare. I ragazzini sono quindi fuggiti e ilha chiamato la polizia. Sul posto è arrivata una volante ...